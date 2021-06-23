В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

Сергей Афанасьев, старший участковый Октябрьского РОВД Могилева:

Когда человек приходит отдыхать с семьей и в трезвом виде, все понимают адекватно, говорят: мы стараемся не купаться, берем с собой воду. Многие люди приносят с собой воду, ею обливаются, чтобы не заходить в воду. А человек, который начинает выпивать, начинает спорить.