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В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?

23 июня 2021 20:47
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Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?-1

Сергей Афанасьев, старший участковый Октябрьского РОВД Могилева:
Когда человек приходит отдыхать с семьей и в трезвом виде, все понимают адекватно, говорят: мы стараемся не купаться, берем с собой воду. Многие люди приносят с собой воду, ею обливаются, чтобы не заходить в воду. А человек, который начинает выпивать, начинает спорить.

В первый раз – предупреждение. Сколько придётся заплатить за купание в необорудованном месте?-4

С начала теплого сезона за распитие спиртных напитков на берегу водоемов уже выписано 30 штрафов. Что касается купания в необорудованных местах, то в первый раз проверяющие выносят предупреждение и только в следующих случаях – от 1 до 3 базовых величин, а это от 29 до почти 100 рублей.

# Закон # общество # Юлия Мычка # Елизавета Лапкова # Кристина Реянтович # Татьяна Климова # Константин Иванов # Сергей Афанасьев # Фотофакт

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