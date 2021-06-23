Внутри машины нейросеть. Вот что говорит разработчик белорусского беспилотного вертолёта

Новости Беларуси. На выставке MILEX презентовали беспилотный авиационный комплекс «Хантер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основные задачи – разведка и уничтожение огневых точек противника в труднодоступных местах. Эта «птица» пятого поколения.

Владимир Чудаков, директор компании-разработчика беспилотных вертолетов:

Наши ближайшие конкуренты – это Airbus. У них пока разработана платформа, они также проходят летные испытания. Если они взяли пилотируемый вертолет и сделали из него беспилотный вертолет, то мы пошли другим путем. Мы сначала построили комплекс вооружения и вокруг него создали вертолет. То есть эта разработка была полностью в цифре.