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Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»

23 июня 2021 20:42
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Новости Беларуси. В Гродненском районе подвели итоги областного этапа конкурса «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»-1

За звание победителей боролись сразу 15 семей. Каждая из них связала свою жизнь с белорусской глубинкой: здесь они работают, воспитывают детей, находят увлечения и проводят свободное время. Для конкурсантов подготовили непростые испытания: например, запрячь лошадь, наколоть дров, проверили также умение мастерить из дерева разные приспособления. А в качестве домашнего задания участникам предлагалось срежиссировать собственный ролик, который в деталях расскажет, какая она все-таки – жизнь на селе.

Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»-4

Анна Горбач, участница конкурса:
Согласились участвовать с большим удовольствием, победили в районном этапе конкурса «Властелин села». Целую неделю готовились, репетировали, пели песни, готовили вчера целый день.

Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»-7

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Основная идея – популяризация семейных ценностей. Способствование закреплению молодых людей на селе. Собрали самые сильные команды, семьи, которые ведут свое хозяйство, показывают свой быт.

Запрячь лошадь и срежиссировать ролик. В Гродненском районе подвели итоги этапа «Властелина села»-10

Финал конкурса «Властелин села» состоится в июле на традиционном республиканском празднике «Купалье».

# Конкурс # общество # Анна Горбач # Андрей Есин # Фотофакт

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