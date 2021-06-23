Автономная и даже может дезинформировать. На MILEX представили систему защиты от беспилотников «Гроза-Z1»

Новости Беларуси. Военная промышленность Беларуси богата на защиту от беспилотных летательных аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система «Гроза-Z1» позволяет распознавать сигналы опасных «птичек» и автоматически подавлять каналы управления, передачи данных, а также навигацию. В результате воздействия беспилотник падает, либо осуществляют вынужденную посадку, либо улетает «домой».
Сергей Суравцов, научный сотрудник конструкторского бюро «Радар»:
Данный комплекс, наверное, в нашей стране в таком виде единственный, так как может работать не только в стационарном режиме, но и в движении. Абсолютно автономный, использует как собственные источники питания, так может и запитываться и от промышленной сети. Использует достаточно широкий диапазон частот для вскрытия работы беспилотных летательных аппаратов и их подавления. Помимо прочего, еще одной хорошей функцией этого комплекса является дезинформирующая помеха, которая позволяет увести беспилотник от заданного объекта на расстояние до 10 километров.