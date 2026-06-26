Определились соперницы Соболенко и Шиманович на старте Уимблдона

Определились соперницы белорусских теннисисток на старте третьего в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с представительницей Сербии Теодорой Костович, у которой 184-й номер мирового топа. Наша прима в минувшем сезоне дошла до полуфинала соревнований в Лондоне, и ей предстоит защитить 780 рейтинговых очков.

Еще одна наша спортсменка Ирина Шиманович встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Оппонентка опережает землячку более чем на 150 позиций. Но и соотечественница уже доказала, что готова справляться с трудностями. Она прошла три квалификационных круга и во второй раз в карьере пробилась в основу Уимблдона. Борьба на лондонских кортах начнется в предстоящий понедельник, 29 июня.