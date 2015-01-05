В первые дни 2015 года оштрафовано порядка 3 тысяч пешеходов, задержано около 500 водителей, есть пострадавшие от пиротехники

Новости Беларуси. Ярко и весело прошли в Беларуси праздничные новогодние выходные. Серьезных ЧП не зафиксировано. Однако, несколько человек пострадало от пиротехники. Без лишних блесток и мишуры, только сухие факты. Оштрафовано порядка трех тысяч пешеходов и задержано около пяти сотен водителей. О послевкусии главного зимнего праздника материал корреспондентов программы Новости «24 часа» на СТВ.

Более пятисот праздничных мероприятий в новогодние дни по всей стране. Массовые гулянья с участием около трехсот пятидесяти семи тысяч человек. Гости из Китая, Германии, Судана, России и Великобритании. 23 столичные открытые площадки и песни до рассвета. Самый массовый и любимый праздник омрачили лишь данные оперативной сводки.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям ГУАИ МВД Республики Беларусь:

За четыре дня в этом году на дорогах страны погибли семь человек, пять из них – пешеходы. Еще 33 получили различные травмы. Несмотря на такие внушительные цифры, в прошлом году за этот период людей пострадало больше, в том числе в восьми случаях по вине нетрезвых водителей. В этом году таких происшествий не было.

Прежде чем сесть за руль, по рюмочке пропустили как минимум четыре сотни водителей – таковы данные ГАИ. Для некоторых эта новогодняя поездка станет последней: тех, кто попался в поле зрения милиции во второй раз за год, лишат автомобиля. Алексею это, правда, не грозит. Герой нашего сюжета водитель исправный. А вот с пиротехникой как-то не сложилось.

Алексей Фурик:

Я понял, что мне просто нечем закрепить салют. Ничего не оставалось, кроме как присыпать его кучей песка. После нескольких залпов я понял, что этого было недостаточно. Салюты начали взрываться над нашими головами, чуть не угодили в припаркованные машины... Грубо говоря, хорошо, что сами остались живы!

Красочное огненное шоу – один из подарков к Новому году. Таким образом Алексей хотел произвести впечатление на любимую девушку. Но, к счастью, обошлось без травм, все то время как по стране к медикам обратились за помощью около сорока жертв пиротехники. Самому маленькому пострадавшему из Гродно всего пять лет. В больницу мальчика доставили с химическим ожогом глаза в результате взрыва петарды.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В целом обстановка по стране по обращаемости за медицинской помощью не отличалась от обычного графика, режима работы. Должна сказать, что на выходные и на эти большие праздники было и меньше отравлений курительными смесями, чем обычно.

Юрий Метлицкий, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС:

Хотелось бы в преддверии праздника Рождества порекомендовать всем жителям Республики Беларусь строго соблюдать правила пожарной безопасности и, по возможности, избегать использования пиротехнических изделий.

Служба в усиленном режиме. Тысячи сотрудников правоохранительных органов, сотни бригад скорой помощи и спасателей. Для них праздники – это, прежде всего, безопасность и хорошее настроение отдыхающих. И судя по результатам статистики со знаком минус, начало года уже с плюсом! По крайней мере по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А, как известно, как встретишь - так и проведешь.