Коза в новогодней шапке и ярком платье встречает посетителей зоопарка в Гродно

Новости Беларуси. В эти праздничные дни посетителей Гродненского зоопарка встречает символ наступившего года – коза Белка. Такой необычный сюрприз приготовили для гостей местные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для своей любимицы не только сшили новогодний головной убор, но и придумали яркое платье. Теперь каждый день наряженную Белку выводят на улицу.

Коза уже активно поучаствовала в утреннике, который прошел в зоопарке. Пристальное внимание людей, в особенности детей, не доставляет животному дискомфорта. Белка с удовольствием принимает угощения и позирует перед фотокамерами.

Елена Нерод, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Белка у нас среди всех коз в зоопарке самая покладистая, ручная. У нее судьба интересная. Она к нам два года назад попала, мы ее, можно сказать, спасли. Для детей, вообще, когда мы заходим на елку, неожиданно и дикий восторг, потому что сама по себе коза привлекательная, но когда наряжена, конечно, вообще развлекает сильно.