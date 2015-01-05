Подарки: как выбирать и дарить, чтобы не возникало недопонимания и чувства «откупления»

Разноцветные игрушки, свечи и хлопушки. А еще списки покупок, визиты к родственникам и, конечно, подарки. Выбрать подарок – дело непростое, ведь очень хочется, чтобы он запомнился если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. И это важно, если речь идет о детских подарках.

Оксана Белан, психотерапевт:

Любой праздник из детских воспоминаний у нас ассоциируется с подарком. И на самом деле ребенку очень важно получить подарок, сюрприз, чудо. Ту вещь, которую мы хотели приобрести, она необходима (из одежды, может быть, какая-то развивающая игра), вполне можно отложить на потом.

Общаясь со взрослыми людьми, которые приходят в психотерапию, когда я прошу их найти какой-то уникальный эпизод из своей жизни, сопряженный с чувством радости, удовольствия, волшебства, они всегда вспоминают подарок, который не нес какого-то полезного значения. Это какая-то бесполезная, вроде бы, игрушка. Но она мила и дорога сердцу до взрослых лет. Это подарок, который распаковывали, разрывая бумагу, открывая коробку. Это подарок, который был действительно сюрпризом. Ребенок просыпался утром и видел его, лежащим на подушке, под елкой, просто стоящим на столе. Но это всегда чудо.

Стать волшебником совсем не сложно. Подумайте, что порадует вашего малыша. Устройте сюрприз, и новогодняя сказка непременно станет реальностью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

Если в вашей семье растет подросток (это ребенок от 13 до 16 лет), возможно, есть смысл спросить его, какой бы подарок он хотел бы получить. Потому что мы его склонны воспринимать все еще как ребенка, а на самом деле это уже взрослый человечек, у которого могут быть вполне взрослые желания. Например, современные модные гаджеты. И здесь уже нам придется решать, уместен ли этот подарок, можем ли мы позволить в нашей семье сделать эту покупку.

А вот выбор подарка взрослому человеку – самая сложная головоломка для дарителя.

Оксана Белан, психотерапевт:

В последнее время появилось такое выражение, что только после праздника узнаешь, сколько существует в мире ненужных вещей. На самом деле бывает так. Когда ты на День рождения либо на праздник получаешь кучу подарков, которые потом складываешь либо думаешь, кому еще передарить. Мало того, что снижается само удовольствие от праздника, остается ощущение, что от тебя откупились. Мы взрослые люди, мы давно, возможно, заметили эти особенности. Может быть, пора внести какие-то коррективы. Если вы хотите какой-то конкретный подарок, найдите способ деликатно сообщить своим гостям, что вы хотите. Хорошо бы еще вспомнить детский прием. В детстве мы всегда писали письма Деду Морозу. Вполне можно написать письмо с пожеланием своим близким, мужу, супруге, детям и попросить то, что действительно для вас важно и было бы приятно получить.