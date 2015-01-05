Мечты сбываются: гости ток-шоу «Такова судьба» вспоминали 2014 год

В ток-шоу «Такова судьба» говорили о главных мечтателях 2014 года.

Можно ли сказать, что именно так, как мы видели (кадры триумфа на Олимпийских зимних играх 2014 Антона Кушнира), и выглядела ваша мечта?

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Именно так. Эта мечта осуществилась. Я очень рад.

Можно ли сказать, что Вы прыгнули выше своей головы? Надеялись ли Вы когда-нибудь на такой результат?

Антон Кушнир:

В детстве я очень мечтал стать олимпийским чемпионом. Надеялись, верили в это. Как-то раз очень интересную мысль сказал тренер, я ее стараюсь придерживаться: Выше головы не прыгнешь, а нужно сделать на 95%, тогда получится ближе к 100%.

Правда, что Вы 4 раза поступали в Академию искусств?

Виктор Ольшевский, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Да, я поступал 4 раза и всякий раз удачно. В том плане, что подготовка всегда закаливает. Как раз тот момент, на сколько человек способен достичь своей цели.

В гостях у ток-шоу «Такова судьба» Юлия Стефанович, финалистка проекта «Поющие города-3».

Мы знаем, что Вы пережили достаточно многое. Много сложных, тяжелых ситуаций в жизни. Многие люди опускают руки и в менее сложных жизненных ситуациях. Как Вам удалось, мало того, что выстоять, так еще и так себя проявить?

Юлия Стефанович, обладательница приза «Вне конкуренции» проекта «Поющие города-3»:

Мечты сбываются. Сила моя от Бога. У меня никогда не было такого, что я болела, что мне сложно. Я всегда иду к своей цели, добиваюсь ее. Все недуги делают человека сильнее.

Начать мечтать никогда не рано... и никогда не поздно. Главное — верить в то, что мечта сбудется.