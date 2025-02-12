Минские колледжи откроют 7 новых специальностей

В Минске будут готовить рабочих по обслуживанию эскалаторов и педагогов-организаторов. В следующем учебном году в столичных колледжах откроют 7 новых специальностей и 8 квалификаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этому предшествовала совместная работа учреждений образования с организациями – заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.