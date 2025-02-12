Прямой эфир

Минские колледжи откроют 7 новых специальностей

12 февраля 2025 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске будут готовить рабочих по обслуживанию эскалаторов и педагогов-организаторов. В следующем учебном году в столичных колледжах откроют 7 новых специальностей и 8 квалификаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этому предшествовала совместная работа учреждений образования с организациями – заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.

Минские колледжи откроют 7 новых специальностей-2

Восстановление древних штукатурок, лепных деталей, изделий из камня и дерева, которым несколько столетий. Будущих реставраторов учат работать с разнообразными материалами. Свои навыки они оттачивают на реальных исторических площадках столицы. 

Специальность «реставратор» в колледже техники и технологий открыли только в этом учебном году. Набор 30 человек. Такие специалисты нужны в музеях, галереях и научных лабораториях. 

Минские колледжи откроют 7 новых специальностей-4

Перед тем как открыть новую специальность, в учреждении образования изучают, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда и интересны потенциальным абитуриентам. С учетом запросов открывают новые направления.

Минские колледжи откроют 7 новых специальностей-6

Виктория Маркевич, корреспондент:
С сентября в колледже откроется набор группы по подготовке специалистов в области технической эксплуатации современных устройств. Простыми словами, готовить будут рабочих по обслуживанию эскалаторов и траволаторов.

Подробнее в видеоматериале.

# Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
В этой жатке внедрены новейшие конструкторские решения! Как завод в Гомеле шёл к получению Знака качества?
12 февраля 2025 17:40

В этой жатке внедрены новейшие конструкторские решения! Как завод в Гомеле шёл к получению Знака качества?

Зачем белорусам пятилетка качества? Ответили в Госкомитете по стандартизации
12 февраля 2025 17:21

Зачем белорусам пятилетка качества? Ответили в Госкомитете по стандартизации

Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах
12 февраля 2025 16:57

Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах