Минские колледжи откроют 7 новых специальностей
В Минске будут готовить рабочих по обслуживанию эскалаторов и педагогов-организаторов. В следующем учебном году в столичных колледжах откроют 7 новых специальностей и 8 квалификаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Этому предшествовала совместная работа учреждений образования с организациями – заказчиками кадров. Выпускников готовят с учетом запросов рынка труда.
Восстановление древних штукатурок, лепных деталей, изделий из камня и дерева, которым несколько столетий. Будущих реставраторов учат работать с разнообразными материалами. Свои навыки они оттачивают на реальных исторических площадках столицы.
Специальность «реставратор» в колледже техники и технологий открыли только в этом учебном году. Набор 30 человек. Такие специалисты нужны в музеях, галереях и научных лабораториях.
Перед тем как открыть новую специальность, в учреждении образования изучают, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда и интересны потенциальным абитуриентам. С учетом запросов открывают новые направления.
Виктория Маркевич, корреспондент:
С сентября в колледже откроется набор группы по подготовке специалистов в области технической эксплуатации современных устройств. Простыми словами, готовить будут рабочих по обслуживанию эскалаторов и траволаторов.
Подробнее в видеоматериале.