В этой жатке внедрены новейшие конструкторские решения! Как завод в Гомеле шёл к получению Знака качества?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Максим Мицкевич, заместитель главного инженера по производству Гомельского завода литья и нормалей:
Мы шли к этому с самого начала, с момента выпуска самой первой нашей продукции – это заклепка в 1981 году. Мы развивались и неустанно ставили себе задачи совершенствоваться. До сегодняшнего дня мы шесть раз были лауреатами премии правительства в области качества, 18 наших товаров были удостоены звания «Продукт года». На сегодня мы достигли и будем дальше стремиться к тому, чтобы получить очередное звание, эту самую высшую государственную награду в области качества.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы получили за определенную деталь за жатку, которая хлеб убирает. Насколько она лучше и позволит ли вам этот Знак качества выходить на другие рынки?
Максим Мицкевич:
Безусловно, будем делать на этом акцент. В нашей продукции, в этой жатке, которая удостоена этого звания, внедрены новейшие технологические конструкторские решения. Она импортозамещена практически на 100 %, что нам позволяет очень неплохо выглядеть на уровне иностранных конкурентов. Но по своим техническим характеристикам мы не уступаем самым хитромодным импортным аналогам.
Евгений Пустовой:
И все создано нашими умами?
Максим Мицкевич:
Абсолютно верно. Научным центром комбайностроения в холдинге «Гомсельмаш» была спроектирована конструкция и доведена со временем до практически совершенства.