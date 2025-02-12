В этой жатке внедрены новейшие конструкторские решения! Как завод в Гомеле шёл к получению Знака качества?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Максим Мицкевич, заместитель главного инженера по производству Гомельского завода литья и нормалей:

Мы шли к этому с самого начала, с момента выпуска самой первой нашей продукции – это заклепка в 1981 году. Мы развивались и неустанно ставили себе задачи совершенствоваться. До сегодняшнего дня мы шесть раз были лауреатами премии правительства в области качества, 18 наших товаров были удостоены звания «Продукт года». На сегодня мы достигли и будем дальше стремиться к тому, чтобы получить очередное звание, эту самую высшую государственную награду в области качества.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы получили за определенную деталь за жатку, которая хлеб убирает. Насколько она лучше и позволит ли вам этот Знак качества выходить на другие рынки?