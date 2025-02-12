Зачем белорусам пятилетка качества? Ответили в Госкомитете по стандартизации

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Зачем белорусам эта пятилетка качества? Ведь и так в мире сложилось понимание, что белорусская традиция и белорусская продукция – самое лучшее.
Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Да, в мире сложилась такая традиция. И «Зроблена ў Беларусі» – это наш бренд. Но качество одновременно – это и результат, и долгий путь. Поэтому традициям качества в нашей республике уже на протяжении 30 лет уделяется особое внимание правительством, Президент нашей страны всегда акцентирует внимание на качестве выпускаемой продукции. Но пятилетка качества будет касаться не только качества продукции, но и качества жизни в целом.
Правительством подписаны программы развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Разрабатываются программы, как и пятилетка качества, на 2025-2029 годы, где будет сделан акцент на нашу жизнь, на благосостояние нашего народа, на высокие стандарты жизни, конкурентоспособность нашей продукции и, конечно же, завоевание новых высот и вершин в качестве продукции и жизни населения.