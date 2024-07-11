Особая атмосфера – выставка акварелей эстонской художницы проходит в Витебске

Васильковая столица приглашает вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви. Эстонская художница очень тонко и глубоко проявляет себя в творчестве. Выставка Веры Станишевской как книга – ее надо листать, с ней надо остаться наедине.

Вера Станишевская, художница:

Каждый из профессиональных художников скажет, что писать акварелью невероятно сложно, потому что нельзя исправить. Поэтому я очень люблю эту технику, мне доставляет просто радость писать акварелью.

Не зря эта выставка так названа – «Живые истории». Потому что здесь представлены в основном натюрморты. На этой выставке работы – каждая со своей историей. Истории, которые приключались с этими работами, они терялись, находились, пересекали границы. То есть очень такие детективные даже истории.