В Первом национальном открылась выставка-ярмарка «Творения сердец»

Какие работы представлены на выставке-ярмарке «Творения сердец»? Как прошло посвящение в первокурсники в Минском государственном лингвистическом университете и что появилось в меню обитателей столичного зоопарка с наступлением холодов? Все подробности у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Лысякова, корреспондент:

В торговом доме Первый национальный открылась выставка «Творения сердец». В ней приняли участие более 60 творческих людей с инвалидностью.

В торговом центре представлены работы людей с ограниченными возможностями со всех уголков страны. Это украшения, свечи, предметы быта и декора. Продукция разделена на области: можно посмотреть, чем славится тот или иной регион. Посетители могут приобрести все представленные на экспозиции товары и поддержать талантливых производителей. Также в течение трех дней будут проходить тематические мастер-классы. Посетить выставку можно до 1 декабря включительно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Тут столько всего красивого. И самое главное, они же это приурочили к Новому году. Здесь очень много уже изделий, которые можно приобрести в канун Нового года.