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В Первом национальном открылась выставка-ярмарка «Творения сердец»

29 ноября 2024 19:04
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Какие работы представлены на выставке-ярмарке «Творения сердец»? Как прошло посвящение в первокурсники в Минском государственном лингвистическом университете и что появилось в меню обитателей столичного зоопарка с наступлением холодов?

Все подробности у нашего дежурного по городу Яны Лысяковой в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первом национальном открылась выставка-ярмарка «Творения сердец»-2

Яна Лысякова, корреспондент:
В торговом доме Первый национальный открылась выставка «Творения сердец». В ней приняли участие более 60 творческих людей с инвалидностью.

В Первом национальном открылась выставка-ярмарка «Творения сердец»-4

В торговом центре представлены работы людей с ограниченными возможностями со всех уголков страны. Это украшения, свечи, предметы быта и декора. Продукция разделена на области: можно посмотреть, чем славится тот или иной регион. Посетители могут приобрести все представленные на экспозиции товары и поддержать талантливых производителей. Также в течение трех дней будут проходить тематические мастер-классы. Посетить выставку можно до 1 декабря включительно.

В Первом национальном открылась выставка-ярмарка «Творения сердец»-6

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Тут столько всего красивого. И самое главное, они же это приурочили к Новому году. Здесь очень много уже изделий, которые можно приобрести в канун Нового года.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Нам очень хотелось, чтобы люди увидели, какие вещи создаются руками людей с ограниченными возможностями. И не просто увидели, а смогли унести с собой частичку тепла этих людей, подарить кому-то в эти рождественские праздники, своим близким.

Подробности в сюжете.

# Надежда Лазаревич # Ольга Шпилевская # Выставка # Яна Лысякова

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