Белорусские врачи успешно спасают новорождённых с заболеваниями сердца! Рассказываем об уникальных операциях

Без пороков сердца список кардиологических заболеваний был бы неполным. Эти дефекты сердца бывают приобретенными, например, как результат болезни, и врожденными, когда порок развивается у плода в утробе матери, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Спровоцировать их могут вирусные инфекции, некоторые лекарства и даже радиация. Современная медицина позволяет определить болезнь еще на этапе вынашивания беременности. А значит, врачи готовы помочь такому малышу, как только он появится на свет.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: Если лет 15 назад 60-70 % деток с тяжелыми врожденными пороками сердца, которые нужно оперировать сразу после рождения, рождались в роддомах в областных центрах, то сейчас 95 % этих новорожденных появляются на свет в РНПЦ «Мать и дитя», это значит, что им диагностирован порок сердца перед рождением. Все готовы, готовы доктора, которые принимают роды, готовы доктора, которые принимают малыша в кювез. Готовы мы, потому что если это порок, который требует операции в первые сутки, то мы сразу получаем этого ребенка. Транспортная бригада везет его сразу к нам, в течение 10-15 минут ребенок попадает к нам. Мы делаем окончательную диагностику и выбираем тот метод лечения, который этому ребенку подходит.

В Беларуси медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, детям с врожденными пороками сердца и сосудов сконцентрирована в Минске – в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Сегодня здесь делают настоящие чудеса: останавливают на несколько часов детские сердца во время хирургических вмешательств, чтобы потом запустить их работать без сбоев.

Константин Дроздовский:

У нас был один уникальный случай около 7-8 лет назад, когда у ребенка была диагностирована опухоль сердца до рождения. Мы очень боялись, что когда ребенок родится, эта опухоль может перекрыть какой-нибудь сосуд. Специалисты РНПЦ «Мать и дитя» сразу после рождения привезли ребенка к нам, мы его прооперировали в первые сутки. Удалили опухоль, ребенок растет и развивается здоровым.