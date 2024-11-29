Прямой эфир

Обычная пневмония обернулась кардиозаболеванием. История белоруса, который перенёс пересадку сердца

29 ноября 2024 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спустя полвека после первого удачного эксперимента пересадка сердца превратилась в стандартную операцию с отработанным протоколом, после которой пациенты могут прожить не одно десятилетие, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Обычная пневмония обернулась кардиозаболеванием. История белоруса, который перенёс пересадку сердца-2

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»: 
На текущий момент у нас выполнено 587 трансплантаций сердца, эта цифра вызывает серьезное уважение. А чтобы выполнить такое вмешательство, создать такую систему, нужно было приложить очень много усилий. Выживание наших пациентов после трансплантаций сердца удивляет наших американских и европейских коллег.

Николай Кульчинский – один из тех, кому выпал второй шанс. В марте 2024 года ему пересадили донорское сердце. А тогда, в середине 90-х, он и подумать не мог, что обычная пневмония обернется такими последствиями. Именно после нее, считает мужчина, и начались проблемы с сердцем. Неутешительный диагноз поставили в 1999 году – дилатационная кардиомиопатия.

Обычная пневмония обернулась кардиозаболеванием. История белоруса, который перенёс пересадку сердца-4

Николай Кульчинский, перенес пересадку сердца:
Чувствовал себя как бы хорошо. Хотя на меня и родственники, и знакомые смотрели как на какого-то инвалида. Началась программа по трансплантации сердца в Беларуси, меня вызвали в РНПЦ, там предложили мне попробовать, узнать, что это такое. Я отказался, я не считал себя готовым тогда быть первопроходцем.

Обычная пневмония обернулась кардиозаболеванием. История белоруса, который перенёс пересадку сердца-6

В 2016-м Николая Кульчинского свалил инсульт. Врачи из РНПЦ «Кардиология» вернули мужчину к нормальной жизни. Все изменилось после пандемии. Трижды перенесенный коронавирус поставил точку в вопросе по трансплантации. Тянуть больше было нельзя.

Николай Кульчинский:
У меня очень редкая группа крови – четвертая. Найти быстро донора невозможно. Орган по моей группе крови так и не смогли найти, а все сроки прошли, выбора у меня уже не было. РНПЦ «Кардиология», пройдя уже немалый опыт, принял решение поменять мне донорское сердце другой группы крови, согласился на это предложение. Существует такая система, что больному с четвертой группой крови установили донорское сердце первой группы.

Трансплантация сердца – сложный, но отлаженный процесс. Когда человеку уже невозможно помочь никак иначе, врачи вносят его в так называемый «лист ожидания». Это не очередь, где каждому присвоены номера, а база данных со всеми показателями и анализами пациентов. Когда появляется потенциальный донор, медики, исходя из совместимости, решают, кто ляжет на операционный стол.

Подробности в видео

# Здоровье # Медицина # Здравоохранение Беларуси # Операции на сердце

Другие новости рубрики

Все новости
Тихий убийца вашего сердца! Врач назвала одну из основных причин развития кардиологических болезней
29 ноября 2024 19:01

Тихий убийца вашего сердца! Врач назвала одну из основных причин развития кардиологических болезней

Белорусские врачи успешно спасают новорождённых с заболеваниями сердца! Рассказываем об уникальных операциях
29 ноября 2024 18:59

Белорусские врачи успешно спасают новорождённых с заболеваниями сердца! Рассказываем об уникальных операциях

Образ с иголочки! Какими моделями удивляют белорусские бренды на мировом рынке?
29 ноября 2024 18:40

Образ с иголочки! Какими моделями удивляют белорусские бренды на мировом рынке?