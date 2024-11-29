Обычная пневмония обернулась кардиозаболеванием. История белоруса, который перенёс пересадку сердца

Спустя полвека после первого удачного эксперимента пересадка сердца превратилась в стандартную операцию с отработанным протоколом, после которой пациенты могут прожить не одно десятилетие, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

На текущий момент у нас выполнено 587 трансплантаций сердца, эта цифра вызывает серьезное уважение. А чтобы выполнить такое вмешательство, создать такую систему, нужно было приложить очень много усилий. Выживание наших пациентов после трансплантаций сердца удивляет наших американских и европейских коллег. Николай Кульчинский – один из тех, кому выпал второй шанс. В марте 2024 года ему пересадили донорское сердце. А тогда, в середине 90-х, он и подумать не мог, что обычная пневмония обернется такими последствиями. Именно после нее, считает мужчина, и начались проблемы с сердцем. Неутешительный диагноз поставили в 1999 году – дилатационная кардиомиопатия.

Николай Кульчинский, перенес пересадку сердца:

Чувствовал себя как бы хорошо. Хотя на меня и родственники, и знакомые смотрели как на какого-то инвалида. Началась программа по трансплантации сердца в Беларуси, меня вызвали в РНПЦ, там предложили мне попробовать, узнать, что это такое. Я отказался, я не считал себя готовым тогда быть первопроходцем.