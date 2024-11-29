Тихий убийца вашего сердца! Врач назвала одну из основных причин развития кардиологических болезней

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Есть один чрезвычайно распространенный кардиологический убийца – это артериальная гипертензия. К глубочайшему сожалению, далеко не все люди осознают, что повышение артериального давления – это залог дальнейших серьезных проблем. В основе большинства диагнозов кардиологических находится именно эта патология.

Тихий убийца – так окрестили гипертонию. В Беларуси около 40 % населения страдают от нее. При этом многие даже не ощущают никаких симптомов. Медики напоминают, если давление выше 140 на 90 – это серьезный повод заглянуть к врачу. Ведь в противном случае, такой пациент автоматически попадает в группу риска по многим сердечным заболеваниям: стенокардии, инфаркту миокарда, инсультам.