Штрафы китайским собаководам и индиец по имени Иосиф Сталин. Что ещё интересного происходит в разных странах?

Сейчас наша уже традиционная рубрика «Их нравы». Смешные и нелепые, интересные и интригующие, а иногда и просто пугающие новости из разных стран в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас наша уже традиционная рубрика «Их нравы». Смешные и нелепые, интересные и интригующие, а иногда и просто пугающие новости из разных стран в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Это Киев. Марш поклонников дивизии СС «Галичина». Для столицы Украины это своего рода прецедент – раньше такие марши проходили в западных областях страны. Поддержали акцию некоторые рок-музыканты, осудили некоторые депутаты, в том числе и из правящей политической партии «Слуга народа». Осудило марш и Министерство иностранных дел Украины, напомнив, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в их стране. Но не уточнив: если таки запрещена, то как мог в принципе состояться такой марш?
Евгений Поболовец:
Перемещаемся в Индию. Оттуда на неделе пришла одна интригующая новость. На выборах в индийском штате Тамилнад, который находится на самом юге страны, победу уверенно одерживает местный политик по имени Иосиф Сталин. Да, это не шутка – его именно так и зовут. Daily Mail сообщает, что возглавляемая им партия, по данным экзитполов, опережает конкурентов с большим отрывом. Лидер политической партии получил свое имя в 1953-м – за несколько дней до смерти советского генералиссимуса. Сына так назвал его отец – тоже местный политик, приверженец левых взглядов. Он четыре раза занимал пост главного министра штата. Правда, индийский Иосиф Сталин является убежденным демократом. К его имени на родине относятся вполне себе нейтрально – никаких проблем во время избирательной кампании у него не было.
Евгений Поболовец:
Удивительная новость пришла на неделе из Испании. В Беларуси любят смеяться с новостей, когда футболиста, например, призывают в армию посреди сезона. Мол, в Европе такого не бывает. Ага, как же! Защитник мадридского «Реала» Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». С таким заголовком вышла El Mundo. Какова причина? Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы пройдут 4 мая, то есть за день до матча с «Челси». Клуб постарался добиться разрешения на пропуск выборов, но власти все еще отказывают игроку.
Евгений Поболовец:
Тем временем в Китае с 1 мая будут наказывать собаководов, выгуливающих питомцев не на поводке. За несоблюдение этого требования, равно как и за отсутствие регистрации животного и его гигиены, положен штраф – около 155 долларов в первый раз. Во второй – 770 долларов. Ну а если случай более серьезный, то и вовсе конфискация питомца и усыпление, причем за счет хозяина.
Евгений Поболовец:
А завершим нашу подборку новостью из США. Мем, который принес ее героине полмиллиона долларов. Американка, известная миру как «девочка-катастрофа», ребенок, который дьявольски улыбается на фоне горящего дома, – продала с аукциона оригинал фотографии музыкальной студии из ОАЭ.
Евгений Поболовец:
Зои Рот сейчас учится в колледже в Северной Каролине, выручку от продажи планирует использовать для студенческих ссуд и пожертвований на благотворительность. Напомню, фотоснимок в 2005-м сделал ее отец. Картинка тут же стала вирусной. Зои видела сотни различных вариаций своего изображения. Например, на фоне Титаника или когда метеор уничтожает динозавров. Замечу только, что семья Рот сохранила авторские права и получит 10 % от будущих продаж.