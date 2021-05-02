Штрафы китайским собаководам и индиец по имени Иосиф Сталин. Что ещё интересного происходит в разных странах?

Сейчас наша уже традиционная рубрика «Их нравы». Смешные и нелепые, интересные и интригующие, а иногда и просто пугающие новости из разных стран в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Это Киев. Марш поклонников дивизии СС «Галичина». Для столицы Украины это своего рода прецедент – раньше такие марши проходили в западных областях страны. Поддержали акцию некоторые рок-музыканты, осудили некоторые депутаты, в том числе и из правящей политической партии «Слуга народа». Осудило марш и Министерство иностранных дел Украины, напомнив, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в их стране. Но не уточнив: если таки запрещена, то как мог в принципе состояться такой марш?

Евгений Поболовец:

Перемещаемся в Индию. Оттуда на неделе пришла одна интригующая новость. На выборах в индийском штате Тамилнад, который находится на самом юге страны, победу уверенно одерживает местный политик по имени Иосиф Сталин. Да, это не шутка – его именно так и зовут. Daily Mail сообщает, что возглавляемая им партия, по данным экзитполов, опережает конкурентов с большим отрывом. Лидер политической партии получил свое имя в 1953-м – за несколько дней до смерти советского генералиссимуса. Сына так назвал его отец – тоже местный политик, приверженец левых взглядов. Он четыре раза занимал пост главного министра штата. Правда, индийский Иосиф Сталин является убежденным демократом. К его имени на родине относятся вполне себе нейтрально – никаких проблем во время избирательной кампании у него не было.

Евгений Поболовец:

Удивительная новость пришла на неделе из Испании. В Беларуси любят смеяться с новостей, когда футболиста, например, призывают в армию посреди сезона. Мол, в Европе такого не бывает. Ага, как же! Защитник мадридского «Реала» Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». С таким заголовком вышла El Mundo. Какова причина? Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы пройдут 4 мая, то есть за день до матча с «Челси». Клуб постарался добиться разрешения на пропуск выборов, но власти все еще отказывают игроку.

Евгений Поболовец:

Тем временем в Китае с 1 мая будут наказывать собаководов, выгуливающих питомцев не на поводке. За несоблюдение этого требования, равно как и за отсутствие регистрации животного и его гигиены, положен штраф – около 155 долларов в первый раз. Во второй – 770 долларов. Ну а если случай более серьезный, то и вовсе конфискация питомца и усыпление, причем за счет хозяина.

Евгений Поболовец:

А завершим нашу подборку новостью из США. Мем, который принес ее героине полмиллиона долларов. Американка, известная миру как «девочка-катастрофа», ребенок, который дьявольски улыбается на фоне горящего дома, – продала с аукциона оригинал фотографии музыкальной студии из ОАЭ.