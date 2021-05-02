В молодости превратил колхоз в опытное поле. А как сегодня живёт этот Герой Социалистического Труда?

Новости Беларуси. «Мир, труд, май» – легендарный слоган. На неделе страна праздновала День труда, и мы решили вспомнить о гордом звании Героев Соцтруда. Почетные медали в свое время получили порядка 20 тысяч тружеников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди них немало белорусов, порядка четырех десятков живы до сих пор. Их работу оценили на государственном уровне. Их жизненные пути были извилистыми и порой непредсказуемыми, но они с честью и любовью к родным местам прошли этот долгий путь и продолжают идти в ногу со временем. Чем и как они сегодня живут? Взгляд Оксаны Семашко на примере семьи, глава которой носит это почетное звание.

Генрих Третьяк, Герой Социалистического Труда:

Я к этому Герою не стремился, я просто работал.

Генрих Михайлович больше 30 лет носит звание Героя Социалистического Труда. Благодаря своим научным наработкам и трудолюбию он превратил колхоз в опытное поле. Урожайность выросла в семь раз.

Лариса Третьяк:

Звание Героя – это еще ни о чем не говорит. Прежде всего он должен быть человеком, добрым, культурным, умным.

Генрих Третьяк:

Мне 84 года. Я считаю, что я должен быть примером. Лариса Павловна – надежный тыл. Всю жизнь проработала на селе учителем. Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви Лариса Третьяк:

Говорят: сельский учитель. Вы знаете, что все зависит от способности учителя и трудолюбия. Они следят за новостями.

Лариса Третьяк:

Интересуемся новостями, новостями Беларуси. И вообще мы любим путешествовать по Беларуси. И считают, что большие города искушают молодежь на соблазны. Лариса Третьяк:

К нам приезжала молодежь из Минска, экскурсия была, и я с ними разговаривала на эту тему. Я говорю: «Ребята, вам больше надо заняться работой».