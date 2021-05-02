В молодости превратил колхоз в опытное поле. А как сегодня живёт этот Герой Социалистического Труда?
Новости Беларуси. «Мир, труд, май» – легендарный слоган. На неделе страна праздновала День труда, и мы решили вспомнить о гордом звании Героев Соцтруда. Почетные медали в свое время получили порядка 20 тысяч тружеников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди них немало белорусов, порядка четырех десятков живы до сих пор. Их работу оценили на государственном уровне. Их жизненные пути были извилистыми и порой непредсказуемыми, но они с честью и любовью к родным местам прошли этот долгий путь и продолжают идти в ногу со временем.
Чем и как они сегодня живут? Взгляд Оксаны Семашко на примере семьи, глава которой носит это почетное звание.
Генрих Третьяк, Герой Социалистического Труда:
Я к этому Герою не стремился, я просто работал.
Генрих Михайлович больше 30 лет носит звание Героя Социалистического Труда. Благодаря своим научным наработкам и трудолюбию он превратил колхоз в опытное поле. Урожайность выросла в семь раз.
Лариса Третьяк:
Звание Героя – это еще ни о чем не говорит. Прежде всего он должен быть человеком, добрым, культурным, умным.
Генрих Третьяк:
Мне 84 года. Я считаю, что я должен быть примером.
Лариса Павловна – надежный тыл. Всю жизнь проработала на селе учителем.
Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви
Лариса Третьяк:
Говорят: сельский учитель. Вы знаете, что все зависит от способности учителя и трудолюбия.
Они следят за новостями.
Лариса Третьяк:
Интересуемся новостями, новостями Беларуси. И вообще мы любим путешествовать по Беларуси.
И считают, что большие города искушают молодежь на соблазны.
Лариса Третьяк:
К нам приезжала молодежь из Минска, экскурсия была, и я с ними разговаривала на эту тему. Я говорю: «Ребята, вам больше надо заняться работой».
Поколение, которое родилось в начале 1940-х, знает, в чем кроется эклектика настоящего – в уроках прошлого и целях будущего.
Лариса Третьяк:
Бабушка меня (я с 1941-го, брат – с 1940-го и ее меньшая дочка – с 1939-го) в шубу заворачивала и бежала в лес. Бомбили. Моего братика контузило, а мама моя прошла с ленинградским военным госпиталем всю войну. Говорю: «Ребята, берегите этот мир, берегите».
Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу – читать здесь.