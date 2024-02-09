Международные наблюдатели отметили прозрачность подготовки к выборам в Беларуси

Они отметили демократический характер электоральной кампании, полную прозрачность подготовки к выборам. Также очевидно, что ни ЦИК, ни местные власти не отказывают в содействии кандидатам в их законных просьбах. Что касается непосредственно партии «Белая Русь» – впечатляет активность ее представителей в избирательной кампании. Только в палату Представителей выдвинуто более 100 партийцев.

Светлана Власова, представитель миссии наблюдателей от СНГ:

Мы надеемся, что избирательная кампания будет яркой. Что все кандидаты, которым доверили партии (с которыми мы встречаемся) право представлять их, будут выбраны. Хотелось бы, конечно, отметить что наш интерес, безусловно, к единому дню голосования. Это инновация в Республике Беларусь. Поэтому мы так же наблюдаем за организацией и проведением этого объединенного дня и считаем, что это и сокращает трудозатраты и финансирование, и в целом аккумулирует внимание к этому важному дню для Республики Беларусь.