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В Партизанском районе столицы определены новые площадки под строительство жилья

10 февраля 2016 17:46
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Новости Беларуси. В Партизанском районе столицы определены новые площадки под строительство жилья. Речь идет о микрорайоне «Степянка», где сейчас расположены пять барачных построек. Ветхие и уже подолгу пустующие сооружения вскоре пойдут под снос, а на их месте вырастут многоэтажные дома. Новое жилье в 2016 году будут строить и в микрорайоне «Дражня», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Что касается сносов бараков по улице Филимонова (9-1, 9-2, 11-1, 11-2) и улице Авангардной, 56, их планируется снести в первом полугодии этого года. Сейчас разрабатывается проект сноса. За троллейбусным депо № 5 планируется строительство трех многоэтажных домов.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Денис Овсяников

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