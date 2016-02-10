Новости Беларуси. Столичная власть и «Столичное телевидение». Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 10 февраля встретился с коллективом телекомпании СТВ. Будущее большого города и новые совместные проекты обсуждали в исторической студии – именно оттуда 60 лет назад началось все белорусское телевидение. Но сегодня говорили о будущем – будущем столицы и нашего телеканала.

В кулуарах телевизионной кухни мэра больше привыкли видеть на мониторах во время монтажа. И уже потом, со 170-метровой высоты, новости столицы разлетаются по всей стране. Для Андрея Шорца такое закулисье тоже новость. Передвижная спутниковая станция – приобретение недалекого прошлого, благодаря которому возможности СТВ расширились в разы. С помощью этого оборудования журналисты выходят в прямой эфир прямо с места событий. Эта же станция помогла организовать трансляцию церемонии открытия площади Государственного флага и инаугурации Президента.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом году «Телевершину» снимаем мы из Дворца спорта. Соответственно, ПТСка будет стоять наша.

СТВ сейчас отмечает 15-летие. «Столичное телевидение» создавалось как городской телеканал. Сейчас это холдинг национального масштаба, который объединил две телевизионные кнопки и Интернет-портал. Но Мингорисполком по-прежнему один из самых активных учредителей предприятия. А, судя по разговору с журналистами и ведущими, еще и внимательный зритель, и активный участник телевизионного процесса

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Чиновники должны общаться. Я всем говорю, что вы должны общаться с прессой, показывать народу. Чем больше вы будете общаться, тем меньше у людей будет вопросов, тем меньше они будут писать жалобы, тем меньше будет недосказанности какой-то. То есть мы должны общаться.

За последние годы в эфир вышло множество репортажей и проектов о жизни столицы. В том числе из студии, где проходила встреча. Студии легендарной: именно отсюда вышла в эфир первая программа белорусского телевидения, которая в эти дни отмечает 60-летие.

Андрей Шорец интересовался, чем живет СТВ сегодня, обсудил с журналистами новые совместные проекты и ответил на вопросы. К примеру, о пешеходной улице. Такую популярную во многих европейских столицах туристическую зону решено сделать в Верхнем городе.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Верхний город сделать местом притяжения, постоянно проводить там мероприятия. Уже есть определенный план. Общепита там достаточно, уже достаточно. Сейчас пытаемся туда привлечь каким-то образом туристов.

Социальные проекты – приоритет и столичной власти, и «Столичного телевидения». Большая часть разговора – именно об этом. Минск – сегодня это большой город с большими возможностями и, конечно же, проблемами, решать которые предстоит вместе. Строительство детских садов и бассейнов – главные приоритеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Бассейны будем строить. У нас это проблема – небольшие бассейны. Мы озвучили эту тему. К сожалению, мы тендер проводили, пришли только россияне и поляки с ценой бассейна от 3 млн долларов. Мы свой будем делать как минимум в два раза дешевле. Детские сады и бассейны. Если мы бассейны построим в каждом районе, это будет не прорыв, но люди скажут спасибо.

Инициативные минчане – жители города, которые готовы сделать лучше собственный подъезд, двор или улицу. Таких в столице сегодня немало. Именно они в ближайшее время станут героями нового совместного проекта, который важен для города и страны, и интересен для журналистов и зрителей. И мы об этом обязательно расскажем и покажем в эфире «Столичное телевидения».