Крупнейший производитель железнодорожной техники в Европе продолжит сотрудничество с «Белкоммунмашем»

Новости Беларуси. Беларусь стала выгодным партнером для международного производителя железнодорожного транспорта. Под Минском уже третий год работает завод швейцарской фирмы, которая из-за падения спроса на рынке Евросоюза ищет новых покупателей в восточном направлении. Несмотря на мировой кризис, здесь готовы и дальше развивать производство в центре Европы.

Геометрическая точность этих вагонов как у швейцарских часов. Под Минском собирают поезда по европейским нормам для стран СНГ. Этот рынок инвесторам показался настолько перспективным, что даже топ-менеджеры русский язык выучили. Продвигать современные поезда в евразийском направлении европейцы решили через Беларусь три года назад.

Филипп Бруннер, директор завода:

Мы чувствуем, что здесь люди, сотрудники лучше. И для нас это проще, ближе здесь работать. Сегодняшний день показывает, что это правда. Более европейские, можно так сказать.

Сначала швейцарцы предложили нашей стране 15 современных составов, а затем – свои технологи. Поезда с немецкой аббревиатурой «Flirt» настолько приглянулись белорусам, что Правительство выдало пригласительный билет инвестору на открытие производства. Условие было лишь одно – не конкурировать, а сотрудничать с «Белкоммунмашем». Например, совместно производить трамваи.

Петер Шпулер, руководитель и владелец международной компании:

Мы с «Белкоммунмаш» связаны не только на корпоративном уровне, но и на личных связях. Поэтому я вполне представляю себе такую ситуацию, когда мы в ближайшем будущем можем закупать какие-то части и компоненты у «Белкоммунмаша». Тем более это дешевле, чем растормаживаться ввезенные детали.

Но прежде швейцарцы хотят полностью загрузить работой весь белорусский филиал. Сейчас занято 600 человек, а можно задействовать 1000. Здесь готовят электропоезда для Белорусской железной дороги, которая модернизирует свой пассажирский состав и электрифицирует пути. Уже заказано два поезда. Также белорусы помогают европейской фирме двигать свои поезда и на Восток.

Совместное предприятие уже открыло для себя рынок Азербайджана. Три швейцарских поезда, собранных белорусскими специалистами, уже курсируют по Каспии. А за этим составом покупатели приедут на следующей неделе. Осталось лишь с поручней снять поролон, и в путь.

Специально для заказчика из Страны больших огней двухъярусные поезда красят в цвета Азербайджана: черный (нефти) и желтый (золота). Скоростные и комфортные электрички готовы оформить в любом стиле. Не исключено, что вскоре здесь начнут собирать электропоезда с символикой чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Ведь Беларусь – самый короткий путь в страну с самой развитой железнодорожной сетью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.