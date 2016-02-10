Свинец и радиация в заграничных изделиях: как белорусские эпидемиологи берегут наше здоровье

Новости Беларуси. Меньше чем за полгода к ввозу в нашу страну запрещены семь партий сухофруктов. Кроме того, не прошли проверку несколько производителей специй, посуды, под запрет попали даже воздушные шары. На соответствие стандартам импортные товары ежедневно проверяют эпидемиологи. И если изделие не пройдет тест, то на прилавок оно попасть не сможет.

От, например, борща из этой кастрюли у вас могут быть проблемы со здоровьем. В посуде переизбыток солей тяжелых металлов: хрома, никеля, марганца и железа. И, к счастью, эта импортная посуда осталась в стенах лаборатории, а не попала на прилавки магазинов.

И таких товаров тысячи. Стройматериалы, продукты питания, косметика. Ежедневно в специализированных лабораториях проводятся десятки исследований. К каждому изделию – особый подход.

Наталья Гапанович, заведующий лабораторией физико-химических методов ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Мы отбираем пять миллилитров пробы и ставим в парофазную приставу.

Вот так специалисты тестировали детские игрушки. Данный образец оказался чист на стирол. Однако такой «чистой» репутации придерживаются далеко не все зарубежные производители.

Наталья Гапанович, заведующий лабораторией физико-химических методов ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Был у нас случай исследования импортных обоев. Мы их браковали. Было превышение по стиролу.

Если бы такие ядовитые обои появились у кого-то на кухне, проблемы с нервной системой и пищеварением их покупателю были бы гарантированы.

Всего почти за полгода табу на ввоз ввели сотням партиям самой разной продукции. В топе – посуда и продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Нагорная, заведующий отделом государственной регистрации ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Около 50% забракованной продукции составила посуда и кухонные принадлежности, около 20% – пищевая продукция, остальной процент приходится на товары детского ассортимента, игрушки, строительные материалы, косметику.

Обязательное санитарно-гигиеническое заключение – своего рода гарант безопасности каждого потребителя. Ведь сейчас по закону продукция без экспертизы на прилавок попросту не попадет. А там, уже в магазинах, товар играет по правилам, во всех смыслах, здоровой рыночной конкуренции.

Минчане:

При выборе товара на что обращаю внимание? Прежде всего где произведено.

Ориентируюсь в основном на белорусский или российский товар.

Во-первых, вещь должна быть функциональной. Во-вторых, красивой. В-третьих, все это должно сочетаться по цене.

Вот я купил белорусскую сковородку прекрасного качества. Надеюсь, что у меня с ней все получится.

Чаще выбираю белорусского производителя. То, что качественно.

Каждый выбирает товар на свой вкус и цвет. Главное, что это безопасный выбор.