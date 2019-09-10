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В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад

10 сентября 2019 11:35
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Новости Беларуси. Первые подарки ко Дню города. В Минске после капитального ремонта открыли детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад-1

Сильнее всего модернизация коснулась пищеблока. Теперь готовить еду для детей будут с помощью специального оборудования, которое сохранит все полезные свойства продуктов. Помимо этого обновлена мебель, закуплены новые игрушки. Тракторозаводской поселок Минска густо населен, открытия сада там ждали давно.

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад-4

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
Сегодня загрузка в среднем от 110 до 120 %. У этого учреждения, так как микрорайон давно построен, также полностью укомплектовано – на 110 %.

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад-7

Светлана Войтишек, заведующая ГУО «Ясли-сад № 194»:
В нашем учреждении четыре группы. Для каждой группы есть свои площадки. Также есть замечательная физкультурная площадка с прорезиненным покрытием, на котором ребята могут очень удобно заниматься.

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад-10

Детский сад рассчитан на 75 воспитанников. Капитальный ремонт с модернизацией длился менее года.

# Детские сады в Минске # общество # Валерий Вороницкий # Светлана Войтишек # Фотофакт

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