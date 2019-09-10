В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад

Новости Беларуси. Первые подарки ко Дню города. В Минске после капитального ремонта открыли детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего модернизация коснулась пищеблока. Теперь готовить еду для детей будут с помощью специального оборудования, которое сохранит все полезные свойства продуктов. Помимо этого обновлена мебель, закуплены новые игрушки. Тракторозаводской поселок Минска густо населен, открытия сада там ждали давно.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

Сегодня загрузка в среднем от 110 до 120 %. У этого учреждения, так как микрорайон давно построен, также полностью укомплектовано – на 110 %.

Светлана Войтишек, заведующая ГУО «Ясли-сад № 194»:

В нашем учреждении четыре группы. Для каждой группы есть свои площадки. Также есть замечательная физкультурная площадка с прорезиненным покрытием, на котором ребята могут очень удобно заниматься.