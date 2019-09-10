Собираетесь купить квартиру в Минске? Рассказываем, в каком районе сейчас выгодно

Квартирный вопрос для жителей Минска во все времена стоял остро. Люди женятся, разъезжаются, у них растут семьи. Многие перебираются в столицу строить карьеру и учиться. Без крыши над головой никак, но каждому она достается по-разному.

Активность покупателей на рынке недвижимости, по сравнению с прошлым годом, снизилась. Но желающих приобрести квартиру меньше не стало! Все больше белорусов рассчитывают на кредиты, но условия их выдачи ужесточились. Тем не менее, за первые 6 месяцев 2019 года в Минске зарегистрировано почти 6 тысяч сделок! Елена Кутузова, корреспондент:

Лидер по числу совершенных сделок купли-продажи квартир – Фрунзенский район Минска. Он самый большой не только по площади, но и по количеству многоквартирных домов. А самыми популярными улицами стали Матусевича, Притыцкого, Одинцова, Неманская и проспект Пушкина.

«Эконом», «стандарт», «комфорт» и «престиж». Сегодня на первичном рынке жилья в Минске 4 класса качества домов. Самый широкий выбор новостроек в категории «стандарт» и «эконом» – почти 70% предложений от застройщиков. Причина спроса на такие квартиры – сбалансированное соотношение цена-качество.

Андрей Чернышев, аналитик в сфере недвижимости:

Наиболее востребованы покупателями форматы квартир – с полноценными комнатами, двух-трехкомнатные квартиры и площадью, если мы говорим про единички, то это до 45 квадратных метров, если двушки – до 55, возможно, 60 и трешки – до 70 квадратных метров.

Ликвидность объекта недвижимости зависит от ряда факторов: транспортная доступность, социальная инфраструктура, год постройки и материал стен – все это влияет на цену. Самые дорогие квартиры – в центре города и вдоль проспектов Независимости и Победителей. Квадратный метр обойдется от 1400 долларов и выше.

Бюджетные варианты – в Заводском и спальных районах, далеко от метро. Цена за квадрат – 1100-1300.

Екатерина Малец, риелтор:

Из центральной части города недорогое жилье можно приобрести по улице Шевченко, Осипенко и также район Розы Люксембург – это Московский район. Там цена метра квадратного от 1250 – за однокомнатные квартиру и 1050 – за двухкомнатные. На сегодняшний день в Минске можно приобрести недорогую однокомнатную квартиру от 36 до 37 тысяч в эквиваленте.

В ближайшие полгода аналитики рынка недвижимости не прогнозируют существенного изменения уровня цен на первички. Стоимость вторичек будет зависеть от спроса и предложения. Так что те, кто собирается обзавестись квадратными метрами, должен определиться. Андрей Чернышев:

Если на первом месте стоит цена и быстрое заселение, то, безусловно, следует рассматривать квартиры на вторичном рынке, потому что там есть малогабаритные хрущевки, имеющие внутри уже хороший ремонт, а дома уже после капремонта, то есть вполне осовремененные. Другое дело, что большинство новостроек необходимо ждать окончания строительства.