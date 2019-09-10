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9 сентября в Беларуси был побит температурный рекорд

10 сентября 2019 09:54
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Новости Беларуси. Тепло нынешнего сентября в его девятый день вошло в историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 сентября в Беларуси был побит температурный рекорд-1

В большинстве регионов страны обновились температурные максимумы. Среди городов-рекордсменов оказались и два областных центра: Гомель и Могилев – без малого 29 градусов здесь было накануне. Синоптики обещают, что теплая без существенных осадков погода сохранится в Беларуси до выходных.

9 сентября в Беларуси был побит температурный рекорд-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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