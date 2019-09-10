Прямой эфир

Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени

10 сентября 2019 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени. Этим будет заниматься предприятие, созданное на паритетной основе – государственный сейлз-хаус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени-1

Такое решение, как ожидается, создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в стране, позволит уйти от посредничества, а значит, существенно увеличит эффективность размещения и отдачу от вложенных рекламодателями денег.

Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени-4

Одна из причин создания такой компании – существенное падение объемов рекламного рынка в Беларуси в последние годы. В ближайшее время сейлз-хаус начинает активную работу и планирует с 1 января 2020 года продавать рекламные возможности телеканалов.

# Реклама # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
9 сентября в Беларуси был побит температурный рекорд
10 сентября 2019 09:54

9 сентября в Беларуси был побит температурный рекорд

Собираетесь купить квартиру в Минске? Рассказываем, в каком районе сейчас выгодно
10 сентября 2019 08:41

Собираетесь купить квартиру в Минске? Рассказываем, в каком районе сейчас выгодно

Секретарь Совбеза России 10 сентября посетит Беларусь
10 сентября 2019 08:01

Секретарь Совбеза России 10 сентября посетит Беларусь