Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени

Новости Беларуси. Государственные телеканалы уходят от посредников при продаже рекламного времени. Этим будет заниматься предприятие, созданное на паритетной основе – государственный сейлз-хаус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение, как ожидается, создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в стране, позволит уйти от посредничества, а значит, существенно увеличит эффективность размещения и отдачу от вложенных рекламодателями денег.