Муковозчик о БЧБ-символике: «Мы не можем поклоняться этому – от всех белорусов сказал Президент»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Пожалуй, надо еще раз поговорить о том, о чем должен знать каждый белорус. Ответить, например, на вопрос, который очень любит задавать молодое, оттого и нахальное поколение. Так является ли, спрашивают они, бела-чырвона-белы флаг в Беларуси и для белорусов историко-культурной ценностью?

Нет. Он даже не является национальным символом. Он, именно этот флаг, впервые в истории вообще появляется лишь весной 1917 года, после Февральской (буржуазной) революции в Российской империи.

Тогда белорусские националисты Санкт-Петербурга заказали вчерашнему студенту Дуж-Душевскому эскиз своего флага. И как за ночь перед экзаменом, молодой архитектор его спешно нарисовал, совершенно очевидно взяв за основу цвета польских флагов.