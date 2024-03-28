Муковозчик о БЧБ-символике: «Мы не можем поклоняться этому – от всех белорусов сказал Президент»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Пожалуй, надо еще раз поговорить о том, о чем должен знать каждый белорус. Ответить, например, на вопрос, который очень любит задавать молодое, оттого и нахальное поколение. Так является ли, спрашивают они, бела-чырвона-белы флаг в Беларуси и для белорусов историко-культурной ценностью?
Нет. Он даже не является национальным символом. Он, именно этот флаг, впервые в истории вообще появляется лишь весной 1917 года, после Февральской (буржуазной) революции в Российской империи.
Тогда белорусские националисты Санкт-Петербурга заказали вчерашнему студенту Дуж-Душевскому эскиз своего флага. И как за ночь перед экзаменом, молодой архитектор его спешно нарисовал, совершенно очевидно взяв за основу цвета польских флагов.
В няудалай попытке государственности БНР, Белорусской народной республики, одним из символов также был использован бчб-флаг. После подписания самозваной Радой БНР унизительно верноподданнической телеграммы немецкому кайзеру Вильгельму II он стал и вполне мог считаться далее символом холуйского вассалитета.
Окончательно же измазали БЧБ-тряпку белорусские коллаборанты, пошедшие на сотрудничество с нацистами во время Великой Отечественной войны. Тогда БЧБ и стал символом предательства, полицайства, согласия с интервенцией, рабской готовности к оккупации своей страны и даже к геноциду собственного народа.
Андрей Муковозчик:
Мы не можем поклоняться этому – от всех белорусов сказал Президент. И ведь смотрите: современные белорусские националисты не сделали ровным счетом ничего, чтобы отмыть БЧБ-тряпку от фашистской грязи, вассальной сервильности и предательства подлинных национальных интересов.
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