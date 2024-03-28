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На заседании Мингорисполкома обсудили эффективность работы городских СМИ

28 марта 2024 17:31
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Эффективность работы городских СМИ обсудили на заседании Мингорисполкома. Сейчас все белорусское медиаполе проходит структурную модернизацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На заседании Мингорисполкома обсудили эффективность работы городских СМИ-1

Мэр Минска Владимир Кухарев отметил, что роль средств массовой информации в работе с населением крайне важна. Это получение объективных сведений, анализ происходящих событий и информирование горожан о проблемных темах. Аудитории важно, чтобы любая информация была максимально приближена к интересам граждан. Будь то общемировая или национальная повестка. Работа средств массовой информации должна быть выверенной, точной и эффективной. А фейки, которые систематически вбрасываются в информационное пространство, должны получать отпор со стороны СМИ.

На заседании Мингорисполкома обсудили эффективность работы городских СМИ-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Останавливаться на достигнутом никак нельзя. Мы должны двигаться исключительно вперед. Все те проекты, с которыми мы работаем сегодня, это и молодежные проекты, и работа с населением, самые актуальные вопросы. На самом деле, они должны совершенствоваться, мы должны чувствовать запрос, который присутствует сегодня от населения, предлагать новые темы для обсуждения.

На заседании Мингорисполкома обсудили эффективность работы городских СМИ-7

Преимущество городских СМИ в том, что они работают со своими зрителями и читателям напрямую и обеспечивают эффективную обратную связь для местных властей. И оперативно отражают те проблемы, которые присутствуют в городской повестке: от социально-бытовых до развития столицы в целом.

# СМИ Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области

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