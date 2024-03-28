На заседании Мингорисполкома обсудили эффективность работы городских СМИ

Эффективность работы городских СМИ обсудили на заседании Мингорисполкома. Сейчас все белорусское медиаполе проходит структурную модернизацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр Минска Владимир Кухарев отметил, что роль средств массовой информации в работе с населением крайне важна. Это получение объективных сведений, анализ происходящих событий и информирование горожан о проблемных темах. Аудитории важно, чтобы любая информация была максимально приближена к интересам граждан. Будь то общемировая или национальная повестка. Работа средств массовой информации должна быть выверенной, точной и эффективной. А фейки, которые систематически вбрасываются в информационное пространство, должны получать отпор со стороны СМИ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Останавливаться на достигнутом никак нельзя. Мы должны двигаться исключительно вперед. Все те проекты, с которыми мы работаем сегодня, это и молодежные проекты, и работа с населением, самые актуальные вопросы. На самом деле, они должны совершенствоваться, мы должны чувствовать запрос, который присутствует сегодня от населения, предлагать новые темы для обсуждения.