Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске

Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошел в Минском государственном дворце детей и молодежи. Победители получат возможность побороться за участие в международном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди конкурсантов 30 десятиклассников. Это ребята, которые проявили себя в учебе, а также в республиканских и международных конкурсах. Они представили на суд жюри свои визитки. Оценивались артистичность, глубина мышления и эрудированность. А творческие номера были посвящены подвигу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. До 1 апреля сформируют группу из 10 человек, которые представят столицу на республиканском этапе конкурса.

Полина Угоренко, учащаяся гимназии № 61:

«Поезд Памяти» для меня – возможность стать на какое-то время журналистом и рассказать сверстникам, ребятам, взрослым людям, показать те места, которые очень важны для всех нас. Очень интересно, кто все-таки победит, потому что достоин все-таки каждый.

Наталья Бурковская, учащийся средней школы № 209:

Участие в «Поезде Памяти» для меня важно, потому что я хочу рассказать историю своей семьи. Бабушка моя пережила блокаду Ленинграда, прадедушка трагически в августе погиб, защищая своих соотечественников, товарищей. Для меня это определенно много значит.