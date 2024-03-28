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Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске

28 марта 2024 17:31
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Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошел в Минском государственном дворце детей и молодежи. Победители получат возможность побороться за участие в международном проекте «Поезд Памяти», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске-1

Среди конкурсантов 30 десятиклассников. Это ребята, которые проявили себя в учебе, а также в республиканских и международных конкурсах. Они представили на суд жюри свои визитки. Оценивались артистичность, глубина мышления и эрудированность. А творческие номера были посвящены подвигу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. До 1 апреля сформируют группу из 10 человек, которые представят столицу на республиканском этапе конкурса.

Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске-4

Полина Угоренко, учащаяся гимназии № 61:
«Поезд Памяти» для меня – возможность стать на какое-то время журналистом и рассказать сверстникам, ребятам, взрослым людям, показать те места, которые очень важны для всех нас. Очень интересно, кто все-таки победит, потому что достоин все-таки каждый.

Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске-7

Наталья Бурковская, учащийся средней школы № 209:
Участие в «Поезде Памяти» для меня важно, потому что я хочу рассказать историю своей семьи. Бабушка моя пережила блокаду Ленинграда, прадедушка трагически в августе погиб, защищая своих соотечественников, товарищей. Для меня это определенно много значит.

Городской этап республиканского конкурса «Я патриот своей страны» прошёл в Минске-10

Международный проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России и посвящен Великой Отечественной войне. В рамках инициативы школьники посещают места воинской славы. В 2024 году к проекту присоединятся ребята из Таджикистана и Казахстана.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области

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