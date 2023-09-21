В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул

Новости Беларуси. Изучить посещаемость аттракционов в холодный период планируют в парке Горького. Здесь решили продлить развлекательный сезон до 7 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такой эксперимент проведут впервые.

И если посещаемость будет высокой, то карусели оставят работать вплоть до зимних школьных каникул. Конечно, определенные аттракционы все равно придется закрыть. Останутся лишь те, которые можно использовать при низких температурах.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер Минзеленстроя:

Единицы из аттракционов не будут работать: надувные комплексы, бассейн с электролодочками. А так, основная масса аттракционов будет работать. Что касаемо двух парков – Челюскинцев и 900-летия – полностью уходят на консервацию.