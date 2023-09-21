Прямой эфир

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул

21 сентября 2023 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изучить посещаемость аттракционов в холодный период планируют в парке Горького. Здесь решили продлить развлекательный сезон до 7 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такой эксперимент проведут впервые.

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул-1

И если посещаемость будет высокой, то карусели оставят работать вплоть до зимних школьных каникул. Конечно, определенные аттракционы все равно придется закрыть. Останутся лишь те, которые можно использовать при низких температурах.

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул-4

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер Минзеленстроя:
Единицы из аттракционов не будут работать: надувные комплексы, бассейн с электролодочками. А так, основная масса аттракционов будет работать. Что касаемо двух парков – Челюскинцев и 900-летия – полностью уходят на консервацию.

В парке Горького аттракционный сезон могут продлить вплоть до зимних каникул-7

И если в Центральном детском парке можно будет кататься на каруселях еще долго, то другие площадки прекратят свою работу уже в предстоящие выходные. Официальная дата закрытия сезона аттракционов – 24 сентября. Всего в столице их насчитывается около 70.

# Аттракционы # общество # Руслан Косевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?
21 сентября 2023 13:52

«Тема единства актуальна ежедневно». Что обсуждали на Едином дне информирования в ратуше?

В Минской области за 5 лет планируют построить 100 ферм. Всё по госпрограмме
21 сентября 2023 13:43

В Минской области за 5 лет планируют построить 100 ферм. Всё по госпрограмме

Какие отходы не разлагаются и какой штраф могут дать за неправильную сортировку? Рассказал сотрудник ЖКХ
21 сентября 2023 12:36

Какие отходы не разлагаются и какой штраф могут дать за неправильную сортировку? Рассказал сотрудник ЖКХ