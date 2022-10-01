В память о погибших в годы Великой Отечественной. В Хатынь приехали волонтёры из России и Латвии

Новости Беларуси. БРСМ расширяет географию участников Всебелорусской молодежной стройки. Волонтеры из России и Латвии подключились к реконструкции мемориального комплекса «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыли около 20 инициативных парней и девушек, готовых внести свой вклад в сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Идет четвертый день активной работы. Ребята берутся за любое дело: от уборки территории до помощи строителям.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Мне представляется важным, что такие волонтерские акции станут постоянными, спрос растет. Я рад также отметить, что сегодня студенты Белорусского государственного университета тоже приобщились к этой акции уже в составе волонтерского отряда. Всего с начала года на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь» потрудились свыше 1 060 молодых людей. Я убежден, что эти цифры будут расти, за каждой этой цифрой стоит убежденность молодого человека в том, что одной из его главных обязанностей является сохранение исторической памяти.

Виктория Белова, волонтер:

Я лично не ожидала, что такой большой комплекс. Столько всего. И когда смотришь на эти остатки домов, где таблички с именами, сколько там было детей, это очень трагично, и прочувствуешь полностью эту историю. Это очень интересно. Захватывает, что это не просто какая-то работа, а историческая помощь. Это очень вдохновляет.

Летом 2022-го на молодежной стройке «Хатынь» трудились семь студенческих отрядов. В трудовых акциях по благоустройству исторической святыни приняли участие свыше тысячи человек.