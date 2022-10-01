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Александр Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с успешным завершением уборочной

01 октября 2022 10:53
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Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отмечает 1 октября Гродненская область. Региональный фестиваль «Дажынкі» принимает Большая Берестовица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные локации развернулись на несколько километров от центра городского поселка до сквера и главного стадиона.

Сельскохозяйственный сезон область завершает с достойным результатом – общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн. Регион достиг рекордной урожайности – в среднем свыше 50 центнеров с гектара.

С успешным завершением уборочной кампании аграриев Гродненской области поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с успешным завершением уборочной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться. Нынешний год – яркое тому подтверждение. Убежден, что и в дальнейшем сохранение богатых традиций, грамотная расстановка приоритетов и внедрение передовых технологий в земледелии позволят вам достойно решать актуальные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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