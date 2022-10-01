Александр Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с успешным завершением уборочной

Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отмечает 1 октября Гродненская область. Региональный фестиваль «Дажынкі» принимает Большая Берестовица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные локации развернулись на несколько километров от центра городского поселка до сквера и главного стадиона.

Сельскохозяйственный сезон область завершает с достойным результатом – общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн. Регион достиг рекордной урожайности – в среднем свыше 50 центнеров с гектара.