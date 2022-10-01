Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Как не попасть в сети самой социально неприемлемой зависимости? Профилактика и способы борьбы с наркоманией, преступление и наказание, лечение, а также реабилитация. И истории тех, кто смог избавиться от этой болезни. В ток-шоу «Большой город» на этой неделе подняли непростую тему. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Наркотики забирают души, жизни, семейное счастье, здоровье, свободу и будущее. И тем не менее ежедневно в эту пропасть добровольно попадают все новые и новые люди, среди которых уже немало детей.
Дети просто меньше задумываются о последствиях.
Что может случиться, если вовремя не остановиться?
Я жила на улице, у меня не было документов, я лишилась жилья, я длительное время уже не ела ничего.
Как сделать первый шаг к избавлению от зависимости?
Я человек, который начал жизнь с белого листа, и моя жизнь с белого листа в свободе.
И как подтвердить или опровергнуть страшные догадки в отношении родных?
Прежде чем делать тест, во всяком случае родителю или близкому человеку (если говорить о взрослых) нужно знать, какой вид наркотического вещества принимает данный человек.
И еще миллион причин не ввязываться в наркоторговлю.
Екатерина Забенько:
Я просто слышала какие-то ужасы о том, что волосы поджигают, пальцы отрезают.
Привлекают так называемых спортиков, могут называть коллекторы – это лица, которые к этим курьерам применяют физическое воздействие.
О том, как наркотики могут лишить вас всего остального. Смотрите 2 октября в 10:00 на СТВ.