Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Как не попасть в сети самой социально неприемлемой зависимости? Профилактика и способы борьбы с наркоманией, преступление и наказание, лечение, а также реабилитация. И истории тех, кто смог избавиться от этой болезни. В ток-шоу «Большой город» на этой неделе подняли непростую тему. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Наркотики забирают души, жизни, семейное счастье, здоровье, свободу и будущее. И тем не менее ежедневно в эту пропасть добровольно попадают все новые и новые люди, среди которых уже немало детей.

Дети просто меньше задумываются о последствиях.

Что может случиться, если вовремя не остановиться?