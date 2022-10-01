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Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»

01 октября 2022 10:34
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Новости Беларуси. Как не попасть в сети самой социально неприемлемой зависимости? Профилактика и способы борьбы с наркоманией, преступление и наказание, лечение, а также реабилитация. И истории тех, кто смог избавиться от этой болезни. В ток-шоу «Большой город» на этой неделе подняли непростую тему. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:  
Наркотики забирают души, жизни, семейное счастье, здоровье, свободу и будущее. И тем не менее ежедневно в эту пропасть добровольно попадают все новые и новые люди, среди которых уже немало детей.

Дети просто меньше задумываются о последствиях.

Что может случиться, если вовремя не остановиться?

Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Я жила на улице, у меня не было документов, я лишилась жилья, я длительное время уже не ела ничего.

Как сделать первый шаг к избавлению от зависимости?

Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Я человек, который начал жизнь с белого листа, и моя жизнь с белого листа в свободе.

И как подтвердить или опровергнуть страшные догадки в отношении родных?

Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Прежде чем делать тест, во всяком случае родителю или близкому человеку (если говорить о взрослых) нужно знать, какой вид наркотического вещества принимает данный человек.

И еще миллион причин не ввязываться в наркоторговлю.

Екатерина Забенько:
Я просто слышала какие-то ужасы о том, что волосы поджигают, пальцы отрезают.

Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Привлекают так называемых спортиков, могут называть коллекторы – это лица, которые к этим курьерам применяют физическое воздействие.

Как не попасть в сети наркозависимости и можно ли избавиться от этой болезни? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

О том, как наркотики могут лишить вас всего остального. Смотрите 2 октября в 10:00 на СТВ.

# Наркотики # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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