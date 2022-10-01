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В Беларуси стартовала прививочная кампания против гриппа. Какие вакцины используют?

01 октября 2022 11:29
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Новости Беларуси. Кампания по вакцинации против гриппа стартует 1 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовала прививочная кампания против гриппа. Какие вакцины используют?-1

Минздрав напомнил, что в первую очередь защита от вирусной инфекции важна для групп высокого риска тяжелого течения заболевания. Речь идет о детях, людях с хроническими болезнями, а также пожилых гражданах и беременных женщинах. Пройти вакцинацию следует медицинским и фармацевтическим работникам, а также представителям сферы образования, торговли и услуг, общественного питания.

В 2022 году в Беларуси прививают вакцинами российского и французского производства – бесплатно и за личные средства. Обращаться за прививками можно в поликлиники по месту жительства.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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