В Беларуси стартовала прививочная кампания против гриппа. Какие вакцины используют?

Новости Беларуси. Кампания по вакцинации против гриппа стартует 1 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав напомнил, что в первую очередь защита от вирусной инфекции важна для групп высокого риска тяжелого течения заболевания. Речь идет о детях, людях с хроническими болезнями, а также пожилых гражданах и беременных женщинах. Пройти вакцинацию следует медицинским и фармацевтическим работникам, а также представителям сферы образования, торговли и услуг, общественного питания.

В 2022 году в Беларуси прививают вакцинами российского и французского производства – бесплатно и за личные средства. Обращаться за прививками можно в поликлиники по месту жительства.