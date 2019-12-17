В память о Победе. Патриотический проект союзной молодёжи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года

Новости Беларуси. Патриотический проект союзной молодежи «Цифровая звезда» запустят в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт проекта 17 декабря анонсировали на заседании парламентской молодежи Беларуси и России.

Инициатива позволит посетителям интернет-портала «Цифровая звезда» узнать о памятных местах и военных захоронениях в режиме онлайн. На сайте, который доступен и в мобильной версии, цифровой формат с помощью QR-кодов символично примут 75 мемориалов, расположенных на территории Союзного государства.

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России:

Акция «Цифровая звезда» – международный проект, который призван консолидировать молодежь на всем пространстве Союзного государства, а также вне его, что немаловажно. Очень важно, что Молодежная палата идет в унисон с деятельностью Парламентского Собрания. На Совете Молодежной палаты мы приняли решение и разрабатываем также заявление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.