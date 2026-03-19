Современные подходы к развитию регионов! В Беларуси пройдет единый день информирования

Сегодня, 19 марта, по всей стране обсудят, как меняются наши регионы и какие задачи стоят перед государством в ближайшие годы. В Беларуси пройдет единый день информирования. В центре внимания – повышение качества жизни вне столицы и крупных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси – 118 районов и почти 23 тысячи сельских населенных пунктов. И одна из ключевых задач – сократить разрыв между городом и селом. В последние годы акцент делается на комплексное развитие территорий: создание рабочих мест, современная инфраструктура, доступные услуги. За прошедшую пятилетку во всех областях вырос валовой региональный продукт. Реализованы десятки крупных проектов – от новых производств в промышленности до модернизации аграрного сектора. В сельском хозяйстве – рекордные показатели: в 2025 году собрано 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна, увеличено производство молока и мяса.

Отдельное направление – инициатива «Один район – один проект». За пять лет завершено 144 проекта, создано более шести тысяч рабочих мест. Развивается социальная инфраструктура: строится жилье, в том числе арендное; открываются новые школы, поликлиники, спортивные объекты. В стране уже работают 16 межрайонных медицинских центров, а в отдаленные деревни регулярно выезжают передвижные ФАПы. Главная цель региональной политики – сделать жизнь в любом уголке Беларуси комфортной и перспективной. Именно сильные регионы названы одним из приоритетов развития страны на 2026-2030-й годы.