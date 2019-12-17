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«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням

17 декабря 2019 09:14
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Почти как автолавка, только лучше. Благодаря такой мобильной парикмахерской, более чем в 30 деревнях Гомельской области красавицы могут получить мелирование и каскад.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-1

Сегодня в Борщевке – день красоты. Экспресс-салон приезжает во второй раз. Открыть свое дело мастер преображений – Наталья Рыжченко – мечтала давно. В парикмахерском искусстве она уже 20 лет. Этим летом решила рискнуть. Взяла кемпер в лизинг и стала колесить по Ветковскому, Лоевскому и Добрушскому районам.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-4

Наталья Рыжченко, парикмахер:
В деревне сработало сарафанное радио: один постригся, понравилось и тут же они соседкам, подружкам рассказали. Плюс такой парикмахерской нет аренды. Здесь, конечно, сложностей хватает. Для меня самое страшно конец рабочего дня, когда я всех постригла, все разбежались по домам и мне некому помочь затащить генератор.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-7

Но своей фее местные всегда помогают. Угощают медом и яблоками. В топе блонд, каре, огненный рыжий. Каждого мастерица выслушает и подберет образ по вырезкам из журналов.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-10

Надежда Бурова, животновод:
Даже вот чай предлагают во время ожидания.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-13

Ирина Мягликова, библиотекарь:
Идея, конечно, очень хорошая, потому что до Тереховки еще надо добраться, надо платить деньги, во-вторых, там постоянно занято, надо как-то заранее забивать.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-16

Вера Шкурко, продавец:
Здесь цены сравнительно очень дешевые.

Людмила Барсукова, социальный работник:
По телефону заказываем краску, подбираем цвет и она ее привозит.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-19

Уже полгода гомельчанка встречает рассветы на своем бьюти-фургоне и работает до последнего клиента. Оттого частный дом и хозяйство остались на совести мамы, но она очень гордится своей дочкой.

Наталья Рыжченко:
У меня подруга говорит, что у меня глаза горят. Я мечтала об этом.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-22

За день приходят по 25 человек. И хоть до бизнеса еще далеко, сельская публика по душе. А в планах расширить линейку красоты.

Людмила Барсукова:
Мы с ней разговаривали, чтобы брови делать, она говорит, что пока это еще в процессе.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-25

Любовь Ануфриева, телятница:
Неплохо было бы наращивать ногти, брови выщипывать. У нас много молодежи, они будут ходить.

В блокноте мобильного парикмахера нет свободных мест. Все хотят волшебства на Новый год и уже записываются на январь. Для своих друзей Наталья готова преодолевать километры и забывать о трудностях.

Наталья Рыжченко:
Много клиентов у меня в «Одноклассниках» добавляются. 100% жди вечером селфи. Есть ощущение востребованности, что я нужна.

«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням-28

К слову, чудо-идея уже приглянулась супругам из Могилева. Так что, возможно, экспресс-салонов в регионах станет больше, а значит, и больше счастливых людей.

# Красота # общество # Фотофакт # Стиль

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