«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням

Анастасия Макеева, корреспондент:
Почти как автолавка, только лучше. Благодаря такой мобильной парикмахерской, более чем в 30 деревнях Гомельской области красавицы могут получить мелирование и каскад.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Почти как автолавка, только лучше. Благодаря такой мобильной парикмахерской, более чем в 30 деревнях Гомельской области красавицы могут получить мелирование и каскад.
Сегодня в Борщевке – день красоты. Экспресс-салон приезжает во второй раз. Открыть свое дело мастер преображений – Наталья Рыжченко – мечтала давно. В парикмахерском искусстве она уже 20 лет. Этим летом решила рискнуть. Взяла кемпер в лизинг и стала колесить по Ветковскому, Лоевскому и Добрушскому районам.
Наталья Рыжченко, парикмахер:
В деревне сработало сарафанное радио: один постригся, понравилось и тут же они соседкам, подружкам рассказали. Плюс такой парикмахерской – нет аренды. Здесь, конечно, сложностей хватает. Для меня самое страшно – конец рабочего дня, когда я всех постригла, все разбежались по домам и мне некому помочь затащить генератор.
Но своей фее местные всегда помогают. Угощают медом и яблоками. В топе блонд, каре, огненный рыжий. Каждого мастерица выслушает и подберет образ по вырезкам из журналов.
Надежда Бурова, животновод:
Даже вот чай предлагают во время ожидания.
Ирина Мягликова, библиотекарь:
Идея, конечно, очень хорошая, потому что до Тереховки еще надо добраться, надо платить деньги, во-вторых, там постоянно занято, надо как-то заранее забивать.
Вера Шкурко, продавец:
Здесь цены сравнительно очень дешевые.
Людмила Барсукова, социальный работник:
По телефону заказываем краску, подбираем цвет и она ее привозит.
Уже полгода гомельчанка встречает рассветы на своем бьюти-фургоне и работает до последнего клиента. Оттого частный дом и хозяйство остались на совести мамы, но она очень гордится своей дочкой.
Наталья Рыжченко:
У меня подруга говорит, что у меня глаза горят. Я мечтала об этом.
За день приходят по 25 человек. И хоть до бизнеса еще далеко, сельская публика по душе. А в планах расширить линейку красоты.
Людмила Барсукова:
Мы с ней разговаривали, чтобы брови делать, она говорит, что пока это еще в процессе.
Любовь Ануфриева, телятница:
Неплохо было бы наращивать ногти, брови выщипывать. У нас много молодежи, они будут ходить.
В блокноте мобильного парикмахера нет свободных мест. Все хотят волшебства на Новый год и уже записываются на январь. Для своих друзей Наталья готова преодолевать километры и забывать о трудностях.
Наталья Рыжченко:
Много клиентов у меня в «Одноклассниках» добавляются. 100% жди вечером селфи. Есть ощущение востребованности, что я нужна.
К слову, чудо-идея уже приглянулась супругам из Могилева. Так что, возможно, экспресс-салонов в регионах станет больше, а значит, и больше счастливых людей.