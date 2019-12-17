«Сработало сарафанное радио». Как гомельчанка открыла парикмахерскую на колёсах и ездит по деревням

Анастасия Макеева, корреспондент:

Почти как автолавка, только лучше. Благодаря такой мобильной парикмахерской, более чем в 30 деревнях Гомельской области красавицы могут получить мелирование и каскад.

Сегодня в Борщевке – день красоты. Экспресс-салон приезжает во второй раз. Открыть свое дело мастер преображений – Наталья Рыжченко – мечтала давно. В парикмахерском искусстве она уже 20 лет. Этим летом решила рискнуть. Взяла кемпер в лизинг и стала колесить по Ветковскому, Лоевскому и Добрушскому районам.

Наталья Рыжченко, парикмахер:

В деревне сработало сарафанное радио: один постригся, понравилось и тут же они соседкам, подружкам рассказали. Плюс такой парикмахерской – нет аренды. Здесь, конечно, сложностей хватает. Для меня самое страшно – конец рабочего дня, когда я всех постригла, все разбежались по домам и мне некому помочь затащить генератор.

Но своей фее местные всегда помогают. Угощают медом и яблоками. В топе блонд, каре, огненный рыжий. Каждого мастерица выслушает и подберет образ по вырезкам из журналов.

Надежда Бурова, животновод:

Даже вот чай предлагают во время ожидания.

Ирина Мягликова, библиотекарь:

Идея, конечно, очень хорошая, потому что до Тереховки еще надо добраться, надо платить деньги, во-вторых, там постоянно занято, надо как-то заранее забивать.

Вера Шкурко, продавец:

Здесь цены сравнительно очень дешевые. Людмила Барсукова, социальный работник:

По телефону заказываем краску, подбираем цвет и она ее привозит.

Уже полгода гомельчанка встречает рассветы на своем бьюти-фургоне и работает до последнего клиента. Оттого частный дом и хозяйство остались на совести мамы, но она очень гордится своей дочкой. Наталья Рыжченко:

У меня подруга говорит, что у меня глаза горят. Я мечтала об этом.

За день приходят по 25 человек. И хоть до бизнеса еще далеко, сельская публика по душе. А в планах расширить линейку красоты. Людмила Барсукова:

Мы с ней разговаривали, чтобы брови делать, она говорит, что пока это еще в процессе.

Любовь Ануфриева, телятница:

Неплохо было бы наращивать ногти, брови выщипывать. У нас много молодежи, они будут ходить. В блокноте мобильного парикмахера нет свободных мест. Все хотят волшебства на Новый год и уже записываются на январь. Для своих друзей Наталья готова преодолевать километры и забывать о трудностях. Наталья Рыжченко:

Много клиентов у меня в «Одноклассниках» добавляются. 100% жди вечером селфи. Есть ощущение востребованности, что я нужна.