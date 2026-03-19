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Правительство Литвы одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе

19 марта 2026 05:57
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Правительство Литвы, вопреки мнению местных жителей, одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе – под объект отведут почти 15 тысяч гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Литвы одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе-2

Здесь планируют проводить учения с участием до четырех тысяч военнослужащих. На территории находятся около 90 частных домов и две тысячи земельных участков. Власти обещают выкупить недвижимость и переселить людей, но жители не согласны: в конце января они вышли на акцию протеста. Чиновники настроены решительно – объект должны построить к 2030 году.
 

# Новости Литвы

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