Правительство Литвы одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе

Правительство Литвы, вопреки мнению местных жителей, одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе – под объект отведут почти 15 тысяч гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство Литвы, вопреки мнению местных жителей, одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе – под объект отведут почти 15 тысяч гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь планируют проводить учения с участием до четырех тысяч военнослужащих. На территории находятся около 90 частных домов и две тысячи земельных участков. Власти обещают выкупить недвижимость и переселить людей, но жители не согласны: в конце января они вышли на акцию протеста. Чиновники настроены решительно – объект должны построить к 2030 году.