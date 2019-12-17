Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Новости Беларуси. Играл в одном звене с Гретцки, трижды признавался лучшим хоккеистом страны, всегда соглашался играть за сборную Беларуси, «в каком бы клубе и в какой бы точке земного шара ни оказался», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Его жизнь оборвалась 14 декабря на 51-м году.

Гражданская панихида состоялась в здании крытого катка в столичном парке имени Горького. В послужном списке спортсмена был 331 матч в НХЛ. Также Владимир Цыплаков выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни людей. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые хоккеисты, представители различных ведомств и просто обычные люди.

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»