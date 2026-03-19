В Германии предупредили о риске роста цен на продукты из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии предупредили о риске роста цен на продукты из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Блокировка Ормузского пролива ударила по глобальным цепочкам поставок и привела к росту затрат в Европе. Масштабы подорожания пока сложно оценить. В федеральном объединении немецкой пищевой промышленности предупреждают о «цунами цен» летом, если маршрут останется закрытым. Из-за конфликта стоимость топлива подскочила до 2,5 евро за литр, а биржевые цены на газ – выросли вдвое.