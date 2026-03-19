Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии старинных предметов искусства

Нарушение выявили в пункте пропуска «Брест» на белорусско‑польской границе. Четыре женщины, возвращавшиеся из Польши на легковом автомобиле, выбрали для проезда «зеленый коридор». Но поведение пассажиров вызвало у инспекторов подозрения, и машину направили на углубленный досмотр.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

В ходе осмотра сотрудники таможни в транспортном средстве и среди личных вещей женщин обнаружили 24 единицы картин и различных статуэток, а также двое каменных часов, бюст и настенный барельеф. В результате проведенной в таможенной лаборатории экспертизы было определено, что все представленные на исследования предметы созданы более 50 лет назад и соответственно относятся к категории культурных ценностей. Брестской таможней по данному факту начаты административные процессы по части 2 статьи 15.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.

В Государственном таможенном комитете отмечают: это уже 11-й подобный случай, выявленный брестскими таможенниками за последний месяц. Специалисты связывают рост попыток незаконного ввоза культурных ценностей с активизацией теневого рынка и повышенным спросом на антиквариат.