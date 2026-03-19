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В «БелЭкспо» продолжается XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка

19 марта 2026 06:22
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В «БелЭкспо» продолжается XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка – место, где особенно ясно чувствуешь: книга в Беларуси остается ценностью, к которой относятся с уважением. История человечества держится на письменных свидетельствах. Последние 500 лет – прежде всего на книгах. И это не просто привычка. Книга переживает время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мир слова и книг! «Международный квартал» открылся на Минской книжной выставке-ярмарке.

В «БелЭкспо» продолжается XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка-2

Она фиксирует эмоцию, дыхание эпохи, ментальность народа и передает эту память дальше, тем, кто придет после нас. В этом – ее сила. И ее ответственность. И именно поэтому выставка так важна. Здесь встречаются те, кто создает слово, кто его хранит и кто в нем нуждается. Сегодняшняя программа форума обещает быть многогранной: национальные презентации стран СНГ, новые научно-популярные проекты, премьеры белорусских авторов, встречи с писателями, музыкальные и литературные перформансы. Будут разговоры о книжной индустрии, студенческих инициативах, волонтерстве – о том, как книга и сегодня формирует пространство культуры.

# Книги # Выставка

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