В «БелЭкспо» продолжается XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка – место, где особенно ясно чувствуешь: книга в Беларуси остается ценностью, к которой относятся с уважением. История человечества держится на письменных свидетельствах. Последние 500 лет – прежде всего на книгах. И это не просто привычка. Книга переживает время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она фиксирует эмоцию, дыхание эпохи, ментальность народа и передает эту память дальше, тем, кто придет после нас. В этом – ее сила. И ее ответственность. И именно поэтому выставка так важна. Здесь встречаются те, кто создает слово, кто его хранит и кто в нем нуждается. Сегодняшняя программа форума обещает быть многогранной: национальные презентации стран СНГ, новые научно-популярные проекты, премьеры белорусских авторов, встречи с писателями, музыкальные и литературные перформансы. Будут разговоры о книжной индустрии, студенческих инициативах, волонтерстве – о том, как книга и сегодня формирует пространство культуры.