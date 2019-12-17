Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Новости Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые хоккеисты, представители различных ведомств и просто обычные люди.

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Он всегда, во все времена был нам огромным примером для подражания. И сегодня, вспоминая его успехи, то, как он шел к нему, к своей цели, НХЛ, как он пробивался через все лиги, чтобы туда попасть, для молодых ребят это огромный пример.

Для меня лично это просто самый добрый и жизнерадостный человек, наверное, из всего хоккейного мира. Всегда очень искренне любил хоккей и этой искренней любовью давал в том числе мне пример.