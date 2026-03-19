В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ

Они отвечают за комфорт и порядок в городах, занимаются ремонтом домов и поддерживают экоинициативы. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в столице отметили лучших представителей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова благодарности и заслуженные награды получили около 120 специалистов. Также на торжественном собрании подвели итоги профессиональных конкурсов.

Елена Попченя, мастер участка благоустройства службы санитарной очистки и уборки Барановичского городского ЖКХ:

Очень приятно, когда тебя видят, замечают, твой труд ценят, а еще и оценивают. А еще на уровне республики. Поэтому я считаю, что к этому нужно стремиться и не стоять на месте. Я заняла первое место в конкурсе «Лучший молодой работник жилищно-коммунального хозяйства». То есть, получается, первое место в Республике Беларусь. Отдельно отметили женщин. Во Дворце профсоюзов открылась тематическая выставка о сотрудницах отрасли, чья ежедневная работа делает нашу жизнь комфортнее.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Подводим итоги работы за год, награждаем лучших представителей отрасли. Это те люди, которые на местах делают нашу жизнь краше. Это слесари и сантехники, это рабочие по комплексной уборке территорий. Это те люди, которые справлялись со снежной зимой нынешней. Те люди, которые устраняли аварийные ситуации на тепловых сетях. Это люди, которые заслужено получили эту награду.