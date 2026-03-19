82 года назад был освобожден лагерь смерти «Озаричи»

На этой неделе мы вспоминаем трагические страницы Великой Отечественной войны. 22 марта отмечается День памяти жертв Хатынской трагедии: сегодня, 19 марта, во всех школах страны пройдет единый урок. А ровно 82 года назад, в ночь на 19 марта 1944-го, советские войска освободили лагерь смерти «Озаричи» – место, где земля до сих пор хранит следы одной из самых страшных трагедий тех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает наш Президент, мы обязаны хранить правду о войне, какой бы тяжелой она ни была. Забывать прошлое – значит предать тех, кто погиб за свободу и независимость нашей Родины.

Весной 44-го в болотах Полесья, под открытым небом, без пищи и укрытия, нацисты удерживали мирных жителей – стариков, женщин и детей. За 10 дней от голода, холода и тифа погибли более 20 тысяч человек. «Озаричи» стали символом нечеловеческих страданий и горьким напоминанием о цене, которую народ заплатил за Победу. Даже спустя десятилетия масштабы той трагедии до конца не установлены – работа по восстановлению исторической правды продолжается.

По данным Генпрокуратуры, за годы войны на территории Беларуси были уничтожены более 12,5 тысяч населенных пунктов – на тысячи больше, чем считалось ранее. Почти 300 деревень стерты с лица земли вместе с жителями и так и не восстановлены. Уже около пяти лет ведется расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Каждый новый факт – это шаг к тому, чтобы ни одна жертва не была забыта, а правда о преступлениях против человечности осталась в исторической памяти поколений.