Возраст – всего лишь цифра. Эта минчанка показала, как можно нескучно жить даже на пенсии

Еще недавно у Радмилы зашкаливало давление и поджимали лишние кило, а сегодня она звезда билбордов и собирает поклонников в Instagram. И хотя не за горами 73, назвать эту очаровательную леди «бабушкой» даже язык не поворачивается. И дело не в фее-крестной, а в здоровом глотке жизни. Никаких стейков, пирожных и капучино. Море воды, витаминов и настоящий эликсир молодости: дыхательная гимнастика, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Радмила Панфилова, минчанка:

Когда мы дышим легкими, мы получаем около 500 миллилитров кислорода, а когда дышим животом, мы получаем 3-4 литра. Я ем жирную рыбу, сметанку, я не ем мясо, но сало я ем. Хочу сказать, что витамин D в обязательном порядке. Чтобы мы получили капельку витамина D, нужно пролежать 5 часов голышом. Что вы получите? Получите очень мало и сгорите.

Что ни говори, а как назовешь корабль, так он и поплывет. Радмила («милая радость») про нашу минчанку. Она светится изнутри, легка на подъем, быстро сходится с людьми. К тому же по знаку Зодиака Близнецы – вечная юность. Долгое время работала с детьми с инвалидностью и пожилыми людьми, сейчас досматривает бабушку. Сил хватает на все и на всех. А главное – с лица не сходит улыбка. К слову, на голубом экране Радмила засветилась еще в седьмом классе, когда училась в школе № 51.

Радмила Панфилова:

Я играла на баяне когда-то, у нас был ансамбль народных инструментов, и нас пригласили, и мы играли в Доме правительства. Жили бедно, в доме было пять семей, но дружно, мы все собирались, я играла на баяне, и все пели. Как бы нам тяжело ни было, мы всегда улыбались. Вы посмотрите сейчас на людей, особенно на пенсионеров, они же сидят, разговор только о болезнях. Когда человек все время говорит, что у меня плохо, оно и будет плохо, наоборот надо говорить, что у меня все прекрасно.

На грядках супервумен не зависает, хотя собирается переехать за город и создать сад мечты. Находит время для «Фауста» в оперном, на танцы, благотворительные проекты и не собирает сплетни на лавочке. Сделать же шаг в моделинг вдохновил сын. Теперь белоруску даже сравнивают с Мэй Маск. А она просто любит жизнь, белорусскую косметику и выпекает хлебушек под музыку.

Радмила Панфилова:

Вообще, я стеснительный человек, не ожидала, когда увидела себя на билборде, скажу честно: я любовалась. Было много отзывов, были хорошие, были и плохие. Вообще, я люблю экстрим. Когда была в аквапарке, летела, а я же плавать не умею. Обожаю играть в боулинг, мечта у меня – попасть еще раз в Таиланд, что мне там нравилось, что они все время идут и улыбаются. Родные и друзья гордятся, мужчины обсыпают комплиментами, дамы в возрасте провожают «ядовитым» взглядом. Но из-за завистников у Радмилы голова не болит. Она движется вперед и берет пример с молодежи. Кроссовки, рюкзак, наушники – все в ритме 21 века.

Радмила Панфилова:

Даже иностранцы пишут, даже хотят приехать сюда. Анастасия Макеева, корреспондент:

Переманить не хотят?

Радмила Панфилова:

Я из Беларуси никогда в жизни – здесь мой любимый город. Счастье – когда ты выходишь, идешь по городу, погода хорошая, люди идут, все какие-то счастливые. Ты идешь, улыбаешься, тебе улыбаются. Вот я счастливый человек, потому что я радуюсь жизни, потому что я живу, дышу. Я наслаждаюсь жизнью, недаром мне пишут «Радмила happy», потому что я счастливый человек. Желаю, чтобы все были счастливыми. Что ни говори, а возраст – всего лишь цифра в паспорте. Наша минчанка – отличная мотивация гореть жизнью и быть лучше, чем вчера.