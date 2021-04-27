В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

В целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения дезинфекции будет определен Минсельхозпродом.