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В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца

27 апреля 2021 06:17
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца-1

В целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Порядок проведения дезинфекции будет определен Минсельхозпродом.

В пункте пропуска «Новая Гута» с июля начнут дезинфицировать транспорт. Эксперимент продлится три месяца-4

Эксперимент продлится три месяца.

Совету министров поручено организовать его подготовку, проведение и анализ результатов. Затем внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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