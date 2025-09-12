В Палате представителей состоялась встреча с делегацией из Алжира – что обсудили?

Беларусь укрепляет сотрудничество с государствами Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит парламентариев в нашу страну – первый в истории двусторонних отношений.

В ходе переговоров обсудили углубление взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ближайших планах открытие прямого авиарейса между столицами.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Национальное собрание Республики Беларусь продолжает расширять географию своего межпарламентского сотрудничества. И это правильно, потому что сегодня в условиях построения нового миропорядка, взаимодействия с дружественными странами – это очень важная компонента, прежде всего, продвижения нашей экономики, наших интересов, ну и, конечно же, нашей мирной повестки дня. Сегодня, используя парламентские инструменты, мы, конечно, должны углублять это взаимодействие, в том числе и продвигать возможности государств по взаимному обеспечению благосостояния наших народов.

Хаджира Аббас, руководитель Белорусско-алжирской парламентской группы дружбы Национального народного собрания Парламента Алжира:

В первую очередь, хочу поблагодарить Парламент Республики Беларусь за радушный прием. Также хочу поблагодарить парламентскую группу Беларуси и Алжира за предоставленную возможность сегодняшней встречи. Мы планируем укреплять наши дипломатические отношения в сфере экономики и политики, надеясь на то, что наши отношения будут прочными и долговечными.

Только за 2024 год взаимный товарооборот с Алжиром составил почти 50 миллионов долларов. В парламентах двух стран работают группы дружбы, деятельность которых направлена на выполнение договоренностей.